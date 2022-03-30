В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной коровы

В хуторе Кумовка Калачевского района Волгоградской области введен карантин в связи с выявленным случаем бешенства среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Пятиизбянского сельского поселения, смертельная инфекция была обнаружена в одном из домовладений населенного пункта у коровы.
Общество 30.03.2022 08:32
30.03.2022 08:32
В хуторе Кумовка Калачевского района Волгоградской области введен карантин в связи с выявленным случаем бешенства среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Пятиизбянского сельского поселения, смертельная инфекция была обнаружена в одном из домовладений населенного пункта у коровы.
В хуторе Кумовка Калачевского района Волгоградской области введен карантин в связи с выявленным случаем бешенства среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Пятиизбянского сельского поселения, смертельная инфекция была обнаружена в одном из домовладений населенного пункта у коровы.
Корова, вероятно, подверглось нападению больного дикого животного. К счастью, пострадавших среди жителей нет. В настоящее время ветеринары проводят вакцинацию всех домашних животных от бешенства.
Напомним, в прошлом году в регионе было выявлено около 60 случаев бешенства как среди домашних, так и среди диких животных.
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