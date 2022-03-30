Общество 30.03.2022 07:13
30.03.2022 07:13
Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области разослал в аптеки региона инструкции в связи с дефицитом некоторых лекарств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо ведомства, в частности, жители региона чаще всего жалуются на отсутствие препарата левотироксин натрия, который применяется при заболевании щитовидной железы.
В федеральном ведомстве строго-настрого приказали отпускать этот препарат только по рецепту врача. В Росздравнадзоре ссылаются на новые правила отпуска лекарственных препаратов, вступившие в силу с 1 марта 2022 года. При этом рецепты должны быть оформлены на бланке формы №107-1/у. Эта мера, считают в ведомстве, поможет снизить необоснованный ажиотажный спрос на ряд лекарственных препаратов, в том числе на левотироксин натрия.
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