Командир группы роты спецназа из Волгоградской области погиб в спецоперации









Гвардии старший лейтенант Рашид Салаватов, который является уроженцем хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области, погиб в ходе спецоперации. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил Волгоградский государственный аграрный университет, который окончил Рашид Салаватов.

Командиру группы роты специального назначения было 33 года.

В вузе с теплотой вспоминают своего выпускника.

Рашид Салаватов с детства мечтал о военной службе. Учился в местной неполной школе, затем проходил обучение в лицее «Лидер», окончил Волгоградский государственный аграрный университет.

Известно, что после срочной службы в спецназе он стал служить по контракту.

У Рашида остались жена и дети. Военнослужащего похоронят в Дагестане.



