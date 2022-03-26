Командир группы роты спецназа из Волгоградской области погиб в спецоперации

Общество 26.03.2022 13:49
26.03.2022 13:49
Гвардии старший лейтенант Рашид Салаватов, который является уроженцем хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области, погиб в ходе спецоперации. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил Волгоградский государственный аграрный университет, который окончил Рашид Салаватов.
Командиру группы роты специального назначения было 33 года.
В вузе с теплотой вспоминают своего выпускника.
Рашид Салаватов с детства мечтал о военной службе. Учился в местной неполной школе, затем проходил обучение в лицее «Лидер», окончил Волгоградский государственный аграрный университет.
Известно, что после срочной службы в спецназе он стал служить по контракту.
У Рашида остались жена и дети. Военнослужащего похоронят в Дагестане.
Реклама
Три путепровода за 1,3 млрд рублей отремонтируют в Волгограде26.03.2022 16:41
Общество 26.03.2022 16:41
Медики рассказали о состоянии попавшей под КамАЗ 68-летней волгоградки26.03.2022 15:05
Общество 26.03.2022 15:05
В колл-центре 122 в Волгоградской области отмечают спад обращений по ковиду26.03.2022 12:16
Общество 26.03.2022 12:16
ГИБДД Волгограда не понравилась куча щебня в центре города26.03.2022 11:38
Общество 26.03.2022 11:38
В Волгоградской области в апреле изменится расписание электричек26.03.2022 09:18
Общество 26.03.2022 09:18
«Регоператор сбежал с Чубайсом?»: жители Волгограда платят бомжам за уборку мусора26.03.2022 07:30
Общество 26.03.2022 07:30
В Дзержинском районе Волгограда энергетики отключат свет25.03.2022 22:48
Общество 25.03.2022 22:48
Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 марта25.03.2022 21:36
Общество 25.03.2022 21:36
На Украине погиб младший сержант из Волгограда25.03.2022 20:34
Общество 25.03.2022 20:34
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице Ковентри25.03.2022 19:55
Общество 25.03.2022 19:55
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видео25.03.2022 18:50
Общество 25.03.2022 18:50
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧП25.03.2022 18:14
Общество 25.03.2022 18:14
МТС поможет найти работу волгоградцам25.03.2022 17:36
Общество 25.03.2022 17:36
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работы25.03.2022 16:53
Общество 25.03.2022 16:53
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр Воронин25.03.2022 16:52
Общество 25.03.2022 16:52
Реклама