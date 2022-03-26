Смертность от COVID-19 в Волгоградской области упала до рекордного уровня









Четыре человека за сутки скончались в Волгоградской области от коронавирусной инфекции. С начала года – это самый низкий показатель. По данным федерального оперативного штаба, новых случаев заражения в Волгоградской области выявлено 402. За сутки госпитализация понадобилась 95 пациентам.

Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 207 760 человек. Скончались 6698 жителей региона. За сутки умер 89-летний мужчина и три женщины 69,74 и 86 лет.



