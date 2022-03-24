Gismeteo прогнозирует сильный шторм в Волгограде на ближайшие выходные 

В Волгоградской области в ближайшее воскресенье, а также во вторник 29 марта ожидается сильный шторм, при котором порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на 10-дневный прогноз Gismeteo.

По сведениям синоптиков, в Волгограде и области в ближайшие три дня ожидается ясная и теплая погода. Столбики уличных термометров в областном центре в субботу дотянутся до отметки +9 градусов. С этого же дня в областном центре начнет крепчать ветер — в первый выходной день прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

В Воскресенье, 27 марта, в Волгоградской области местами пройдут дожди. Но выйти на улицу жители региона вряд ли рискнут не по этой причине. Согласно данным Gismeteo, в Волгограде и области под конец недели порывы ветра достигнут 24 метров в секунду.

В понедельник, 28 марта, ветер немного стихнет — до 15 метров в секунду, однако с новой силой — до тех же 24 м/с — разгуляется во вторник. Ветреными будут и оставшиеся дни — с 30 марта по 2 апреля.

Согласно шкале Бофорта, ветер с порывами от 20 до 24 метров в секунду характеризуется как шторм. Сильный шторм — от 24 метров в секунду.