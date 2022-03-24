На 100 меньше: заболеваемость ковидом резко упала в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, за минувшие сутки в регионе выявлено всего 484 новых случаев ковида. Накануне, напомним, сообщалось о 582 заболевших.

Некоторых заболевших все-таки приходится госпитализировать – по данным за 23 марта таких был 71 человек. При этом выздоровели 784 человека. Однако обновилась и печальная статистика. Так, стало известно еще о восьми умерших от коронавируса. Всего в списке скончавшихся от ковида значатся уже 6688 человек.