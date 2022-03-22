



Специальная операция на территории Украины продолжается уже четвертую неделю. Этого времени оказалось достаточно, чтобы понять: российская армия действует как часы и старается сделать все, чтобы вывести людей в безопасные места. Украинская, напротив, разобщена. Больше того, руководство соседнего государства и командование вряд ли можно назвать авторитетными для их же военных. Что уж говорить о националистах? Что касается простых людей, то их жизнь и здоровье по-прежнему мало волнуют украинскую армию.

Про то, что военнослужащие Украины и националисты прикрываются жителями, словно живым щитом, ясно давно. В этой ситуации у женщин, детей и стариков есть единственная возможность уцелеть, скрываясь в своих домах и подвалах. Некоторые военнослужащие ВСУ стали брать на себя слишком и начали в буквальном смысле «охоту на ведьм». Так, известно, что в Киеве сотрудники безопасности «Украинских железных дорог» арестовали двух мужчин. Причин на это не было. Им просто показалось, что мужчины якобы готовили диверсии на железнодорожных путях. Формальным поводом стало место жительство задержанных. Один живет в Броварах, другой — в Луганске.

И Бровары, и Луганск сегодня, к счастью местных жителей, контролируют союзные войска России и народных республик Донбасса. Собственно по этой причине украинские силовики решили, что мужчины - «агенты российских спецслужб», и по их заданию должны были вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. Просто взяли и надели на руки местных жителей наручники, причем, соотечественников.

На территории Донбасса украинские силовики и вовсе теряют контроль над собой. Некоторое время назад они обесточили две шахты в Донецке, под землей находится более 130 человек.

— 19 марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания, — цитируют ведомство РИА Новости.

Буквально несколько часов назад стало известно, что националисты готовят провокации с использованием химических веществ. И подобных сообщений, когда под ударом находятся люди, все больше и больше.

Роль киевских властей и армейского командования на сегодня свелась лишь к формальному одобрению репрессивных инициатив и карательных действий неонацистов. Если руководство начнет закручивать гайки, радикалы пойдут уже против Владимира Зеленского. Это подтверждают даже иностранные наемники, которые действуют бок о бок с военнослужащими ВСУ. Норвежский наемник Д. Магру, по имеющейся информации, заявил, что украинское военное командование не обладает достаточным влиянием на радикалов и не в состоянии контролировать их действия. Очевидно, что его слова правдивы.

В отличие от украинских силовиков, российская армия следует тем целям, которые были озвучены ранее, одна из них – спасение людей от геноцида. На это в очередной раз обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Наши цели - обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины, — написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Мало того, что российская армия поступательно выполняет свои задачи, каждое действие наших военнослужащих – часть освободительной операции. Плюс ко всему, Россия также принимает беженцев и поставляет гуманитарные грузы на территорию Украины. Для нас самое важное – сохранить человеческие жизни, для украинской армии, видимо, - устроить террор.