В Волгоградской области застрелили зараженного чумой дикого кабана

Общество 22.03.2022 18:00
22.03.2022 18:00
Африканская чума свиней сегодня подтверждена у дикого кабана, отстреленного в Волгоградской области. По информации управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, зараженное дикое животное обнаружено в Новоаннинском районе на территории охотхозяйства Деминское ООО «Усть Степное».
Лабораторные исследования, проведенные в ГБУ «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория», показали наличие вируса АЧС в пробах биологического материала, взятого от дикого кабана.
В настоящее время на территории Новоаннинского района Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.
Реклама
Топ самых важных событий в России и Волгограде: дайджест по итогам 22 марта22.03.2022 20:54
Общество 22.03.2022 20:54
В Волжском в офисах УК откроют пункты вакцинации от бешенства22.03.2022 20:07
Общество 22.03.2022 20:07
Волжанина арестовали на двое суток за матерные анекдоты22.03.2022 19:07
Общество 22.03.2022 19:07
На Украине погиб контрактник из Волгоградской области Максим Алиев22.03.2022 18:36
Общество 22.03.2022 18:36
Судьба памятника комсомольцам в центре Волгограда снова подвисла в воздухе22.03.2022 18:17
Общество 22.03.2022 18:17
Росздравнадзор заявил о достаточном количестве жизненно важных лекарств в Волгограде22.03.2022 18:15
Общество 22.03.2022 18:15
Волгоградцам запретили сдавать на металл крышки люков и кабели22.03.2022 17:08
Общество 22.03.2022 17:08
В Волгограде МВД ищет взяточников в рядах Госавтоинспекции22.03.2022 16:56
Общество 22.03.2022 16:56
Некогда процветавший Камышинский хлебокомбинат распродают по частям22.03.2022 16:11
Общество 22.03.2022 16:11
В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦ22.03.2022 14:18
Общество 22.03.2022 14:18
«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусор22.03.2022 13:09
Общество 22.03.2022 13:09
Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%22.03.2022 10:50
Общество 22.03.2022 10:50
Под Волгоградом 31 дом Минобороны вывели из незаконного управления22.03.2022 10:48
Общество 22.03.2022 10:48
Волгоградцы с доходом от 80 тысяч готовы отказаться на 10 лет от зарубежных товаров22.03.2022 10:42
Общество 22.03.2022 10:42
В Волгограде грядет весенне-летнее обновление дорожной разметки22.03.2022 09:58
Общество 22.03.2022 09:58
Реклама