В Волгоградской области застрелили зараженного чумой дикого кабана









Африканская чума свиней сегодня подтверждена у дикого кабана, отстреленного в Волгоградской области. По информации управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, зараженное дикое животное обнаружено в Новоаннинском районе на территории охотхозяйства Деминское ООО «Усть Степное».

Лабораторные исследования, проведенные в ГБУ «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория», показали наличие вируса АЧС в пробах биологического материала, взятого от дикого кабана.

В настоящее время на территории Новоаннинского района Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.



