Волжанина арестовали на двое суток за матерные анекдоты

Волжский городской суд назначил двое суток административного ареста местному жителю, который рассказывал своему другу матерные анекдоты у подъезда многоэтажки. Оскорбленные прохожие обратились в полицию, сотрудники которой составили протокол в отношении нарушителя общественного порядка, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда.
На заседании волжанин признал, что нецензурно выражался в присутствии окружающих. По его словам, в воскресенье, 13 марта, он был пьян и веселил товарища пошлыми анекдотами. Мужчина раскаялся в содеянном, пояснил, что в трезвом виде себя так не повел бы и пообещал судье впредь не материться в общественных местах. Волжанин также отметил, что со свидетелями его недостойного поведения ранее не был знаком.
Суд счел раскаяние и признание вины смягчающими обстоятельствами, однако из-за совершения правонарушения в нетрезвом виде судья склонилась к более строгому наказанию, нежели штраф.