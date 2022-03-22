В Волгограде появятся новые светофоры с «бегущими» пешеходами





В Волгограде планируют обновить светофорные объекты. Соответствующий аукцион объявлен мэрией. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации, регулирующие устройства будут оснащены дополнительными информационными секциями бело-лунного цвета с изображением пешехода и стрелки.

Бело-лунная секция светофора дополнительно информирует водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам. Согласно п. 13.1 Правил дорожного движения при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Начальная цена контракта составляет 8,4 миллиона рублей.

Всего в рамках муниципального контракта в Волгограде планируется установить 500 дополнительных секций на 113 перекрестках с интенсивным трафиком.



