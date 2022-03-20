Лучших в профессии «Повар» выбрали в Волгограде





В Волгограде состоялся финал конкурса «Лучший в профессии «Повар». В нем приняли участие шеф-повара, повара, технологи и заведующие производствами объектов социального питания.

Организатором конкурса выступило региональное отделение НКО «СОЮЗСОЦПИТ» в лице Ассоциации “Профессионалов социального питания и оздоровления населения”. Специальным партнером мероприятия стала компания “Виво Маркет”.





В течение двух месяцев специалисты социального питания соревновались в знании теории и мастерстве приготовления блюд.

В финале конкурса повара презентовали тематические столы в формате локальная кухня для членов жюри. Его председателем стал Самохвалов Сергей Викторович, директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли».





В качестве приглашенного звёздного гостя выступил бренд-шеф популярных ресторанных проектов Григорий Мосин. Григорий - главный шеф-повар Отраслевого союза развития социального питания и амбассадор федеральных торговых марок. Специальным подарком от него для конкурсантов стал мастер-класс «Блюда для школьного завтрака».





В ходе мастер-класса специалисты обменялись опытом и обсудили задачи, которые им приходится ежедневно решать в своей работе. Но самое главное - по-новому взглянуть на приготовление школьных блюд вместе с известным шефом.





Благодаря конкурсу, его участники не только продемонстрировали свое высокое мастерство в сфере социального питания. Они получили новые знания и идеи после живого общения с экспертами, а победители в состязании призы и ценные подарки.

Лучшими в профессии «Повар» по оценке жюри стали: 1 место - команда “Детские сады Тракторозаводского района Волгограда”(ООО “Виво Маркет”), 2 место - команда студентов Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, 3 место - команда Волгоградского кадетского корпуса им. Ф.Ф.Слипченко (ИП Батракова О.В.).