Общество

Лучших в профессии «Повар» выбрали в Волгограде

Общество 20.03.2022 13:40 Новости компаний
20.03.2022 13:40 Новости компаний


В Волгограде состоялся финал конкурса «Лучший в профессии «Повар». В нем приняли участие шеф-повара, повара, технологи и заведующие производствами объектов социального питания.
Организатором конкурса выступило региональное отделение НКО «СОЮЗСОЦПИТ» в лице Ассоциации “Профессионалов социального питания и оздоровления населения”. Специальным партнером мероприятия стала компания “Виво Маркет”.

В течение двух месяцев специалисты социального питания соревновались в знании теории и мастерстве приготовления блюд.
В финале конкурса повара презентовали тематические столы в формате локальная кухня для членов жюри. Его председателем стал Самохвалов Сергей Викторович, директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли».

В качестве приглашенного звёздного гостя выступил бренд-шеф популярных ресторанных проектов Григорий Мосин. Григорий - главный шеф-повар Отраслевого союза развития социального питания и амбассадор федеральных торговых марок. Специальным подарком от него для конкурсантов стал мастер-класс «Блюда для школьного завтрака».

В ходе мастер-класса специалисты обменялись опытом и обсудили задачи, которые им приходится ежедневно решать в своей работе. Но самое главное - по-новому взглянуть на приготовление школьных блюд вместе с известным шефом.

Благодаря конкурсу, его участники не только продемонстрировали свое высокое мастерство в сфере социального питания. Они получили новые знания и идеи после живого общения с экспертами, а победители в состязании призы и ценные подарки. 
Лучшими в профессии «Повар» по оценке жюри стали: 1 место - команда “Детские сады Тракторозаводского района Волгограда”(ООО “Виво Маркет”), 2 место - команда студентов Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, 3 место - команда Волгоградского кадетского корпуса им. Ф.Ф.Слипченко (ИП Батракова О.В.). 
- Люди - это наше главное богатство, но на них все держаться не может – один в поле не воин… если на ноги не встанет и принципиально не изменится вся индустрия. Нужны правильные хорошие операторы, большие фабрики. В школе этим поварам будет удобно работать на хорошем оборудовании. Хорошо, что есть в школах люди, которые представляют, как готовится еда, - оценил профессионализм волгоградских поваров эксперт.  

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