Общество

Бочаров встретится с руководителями волгоградских подразделений федеральных ведомств

Общество 18.03.2022 12:32
18.03.2022 12:32


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проведет совещание с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти, в том числе силового и правоохранительного блоков и социальной сферы. На встрече будут присутствовать уполномоченные по правам в Волгоградской области, депутаты облдумы и руководство региональных ведомств и комитетов.

Таким образом, Бочаров продолжает мобилизацию сил и ресурсов для решения поставленных президентом задач. Ранее губернатор обсудил дальнейшую работу в новых реалиях с промышленниками, аграриями, строителями, банкирами и общественниками. Встречи проходили практически ежедневно. Помимо этого, на минувшей неделе глава региона выступил с обращением к волгоградцам на мероприятии, посвященном поддержке президента России и Вооруженных Сил РФ.

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