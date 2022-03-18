Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проведет совещание с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти, в том числе силового и правоохранительного блоков и социальной сферы. На встрече будут присутствовать уполномоченные по правам в Волгоградской области, депутаты облдумы и руководство региональных ведомств и комитетов.
Таким образом, Бочаров продолжает мобилизацию сил и ресурсов для решения поставленных президентом задач. Ранее губернатор обсудил дальнейшую работу в новых реалиях с промышленниками, аграриями, строителями, банкирами и общественниками. Встречи проходили практически ежедневно. Помимо этого, на минувшей неделе глава региона выступил с обращением к волгоградцам на мероприятии, посвященном поддержке президента России и Вооруженных Сил РФ.