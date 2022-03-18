Covid-19

Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской области

Covid-19 18.03.2022 11:53
18.03.2022 11:53


Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Волгоградской области продолжает снижаться – за минувшие сутки ковидом заболел 741 человек. Данные передает федеральный оперштаб, сообщает ИА «Высота 102». Днем ранее в лабораториях региона подтвердились 782 случая. Общее число официально зафиксированных заражений с начала пандемии превысило 203 тысячи.

Уровень госпитализации не растет: за сутки в ковидные стационары положили 102 пациентов. Выздоровели в разы больше – врачи закрыли больничные листы 1367 волгоградцам. Количество летальных исходов второй день подряд стабильно – не справились с осложнениями 12 человек. Всего от коронавируса умерли 6629 жителей Волгоградской области.

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