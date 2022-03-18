В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с 37-летним Александром Ткаченко, погибшим накануне в страшном ДТП на федеральной трассе. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, Александр работал в районном центре социального обслуживания населения.

— У него было очень доброе сердце, его любили и уважали. И сам он из очень порядочной семьи. Не так давно он похоронил отца. А теперь вот его матери придется хоронить сына… — не могут поверить в случившееся земляки погибшего.

Александр Ткаченко работал в составе мобильной бригады центра обслуживания, которая доставляла пожилых жителей из сел в больницы и поликлиники.

— Его знали в буквальном смысле слова все бабушки района, — говорят местные жители.





Напомним, страшное ДТП случилось накануне в Михайловском районе. На 762 км автодороги в Hyundai Elantra, за рулем которого находился Александр, врезался автомобиль BMW, который двигался следом. От удара Hyundai вынесло на встречную полосу прямо под КамАЗ, груженный семечками.

Легковушка оказался под многотонным грузовиком. Иномарку практически разорвало пополам. Шансов выжить у водителя не было.