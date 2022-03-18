Общество

Росприроднадзор хочет найти хозяина изъятых в Волгограде экзотических животных

Общество 18.03.2022 11:20
18.03.2022 11:20


В Волгограде управление Росприроднадзора подключилось к ситуации, связанной с обнаружением накануне в кузове грузовика экзотических животных. Как сообщает ИА "Высота 102", надзорный орган намерен выяснить, кому принадлежат два львенка, пума, обезьяна и экзотический попугай, изъятые полицейскими. Все животные, отмечают в ведомстве, находятся под защитой международной конвенции. 

— Согласно представленной информации, львятам предположительно 4,5-5 месяцев, пуме 7-8 месяцев, — уточняют в управлении. —  Эти животные, а также зеленая мартышка и голубь венценосный, запрещенные к содержанию в домашних условиях, изъяты сотрудниками полиции. С целью привлечения виновного лица к ответственности за незаконное транспортирование указанных животных в отсутствие разрешения, в настоящее время Межрегиональным управлением проводятся мероприятия по установлению собственника животных.

В настоящее время пока точно не решено, где далее будут содержаться животные. В случае возбуждения уголовного дела все они станут вещественными доказательствами, а значит, будут находиться под контролем до решения суда. Пока же, как сообщало ранее информагентство, львята, пума, мартышка и голубь переехали жить за город - в приют "Дино". 

Полиция проводит процессуальную проверку по признакам преступлений 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации) и ст. 245 (жестокое обращение с животными) УК РФ.


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