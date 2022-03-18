В Волгограде из-за «Крымской весны» перекрыли Нулевую продольную

В Центральном районе Волгограда из-за митинга-концерта, приуроченного восьмой годовщине воссоединения России и Крыма, до вечера 18 марта перекрыли рокадную дорогу и внесли изменения в работу общественного транспорта.

Как сообщает мэрия, на Нулевой продольной в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской, а также на парковке около музея «Россия – моя история» до 17.00 сегодня будет действовать пешеходный режим.

Конечной автобуса №35 до 17.00 будет разворотное кольцо рядом с Детским центром. Маршрутка №98 разворот будет осуществлять сегодня до вечера на Современнике.

Фото: ИА "Городские вести"