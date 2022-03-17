В Волгограде пройдут автопробег и концерт "Крымская весна"





Завтра состоится автопробег по маршруту Волгоград-Пятиморск к месту воссоединения фронтов. Автопробег, сообщили ИА «Высота 102» организаторы, будет посвящен очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также в поддержку президента РФ и специальной военной операции на Украине. Начало акции – в 100-00 на парковке на ул. Наумова около площади Ленина. В мероприятии примут участие члены общественной организации «Движение автомобилистов России», региональных отделений ОНФ, «Опора России» и «Дом дружбы». В этот же день в 15-00 на площадке около музея «Россия – моя история» состоится митинг-концерт «Крымская весна».



В этот день интерактивный парк «Россия – моя история» приглашает волгоградцев на тематическую экскурсию «Полуостров Крым в истории Российского государства». Слушатели познакомятся с двухтысячелетней историей Крымского полуострова: от греческих поселений и крещения князя Владимира до героических эпизодов двух оборон Севастополя и воссоединения полуострова с Российской Федерацией в 2014 году. Также в этот день стартует мультимедийная выставка «Признание в любви к Крыму». Проект реализован совместно с волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова и представляет собой 25 оцифрованных произведений живописи и графики. Работа выставки продлится до 27 марта.

В муниципалитетах акции и флешмобы пройдут как в очном, так и в онлайн форматах. Например, в Калаче-на-Дону активисты создадут инсталляцию в виде контура Крымского полуострова из горящих свечей на бульваре 300-летия Калача-на-Дону и у стелы «Город воинской славы».

