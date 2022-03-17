В Волгограде пройдут автопробег и концерт "Крымская весна"

В муниципалитетах акции и флешмобы пройдут как в очном, так и в онлайн форматах. Например, в Калаче-на-Дону активисты создадут инсталляцию в виде контура Крымского полуострова из горящих свечей на бульваре 300-летия Калача-на-Дону и у стелы «Город воинской славы».
Общество 17.03.2022 19:31
17.03.2022 19:31
Завтра состоится автопробег по маршруту Волгоград-Пятиморск к месту воссоединения фронтов. Автопробег, сообщили ИА «Высота 102» организаторы, будет посвящен очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также в поддержку президента РФ и специальной военной операции на Украине. Начало акции – в 100-00 на парковке на ул. Наумова около площади Ленина. В мероприятии примут участие члены общественной организации «Движение автомобилистов России», региональных отделений ОНФ, «Опора России» и «Дом дружбы». В этот же день в 15-00 на площадке около музея «Россия – моя история» состоится митинг-концерт «Крымская весна».
В этот день интерактивный парк «Россия – моя история» приглашает волгоградцев на тематическую экскурсию «Полуостров Крым в истории Российского государства». Слушатели познакомятся с двухтысячелетней историей Крымского полуострова: от греческих поселений и крещения князя Владимира до героических эпизодов двух оборон Севастополя и воссоединения полуострова с Российской Федерацией в 2014 году. Также в этот день стартует мультимедийная выставка «Признание в любви к Крыму». Проект реализован совместно с волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова и представляет собой 25 оцифрованных произведений живописи и графики. Работа выставки продлится до 27 марта.
В муниципалитетах акции и флешмобы пройдут как в очном, так и в онлайн форматах. Например, в Калаче-на-Дону активисты создадут инсталляцию в виде контура Крымского полуострова из горящих свечей на бульваре 300-летия Калача-на-Дону и у стелы «Город воинской славы».
В муниципалитетах акции и флешмобы пройдут как в очном, так и в онлайн форматах. Например, в Калаче-на-Дону активисты создадут инсталляцию в виде контура Крымского полуострова из горящих свечей на бульваре 300-летия Калача-на-Дону и у стелы «Город воинской славы».
Реклама
Суд арестовал волгоградку на 10 суток за мат в приемной президента17.03.2022 19:08
Общество 17.03.2022 19:08
Конфискованных в Волгограде экзотических животных перевезли в приют «Дино»17.03.2022 18:03
Общество 17.03.2022 18:03
В Волгоградский области жителям дома без дверей пересчитали плату за коммуналку17.03.2022 16:56
Общество 17.03.2022 16:56
Бочаров предложил волгоградцам поддержать теплом военных России17.03.2022 16:24
Общество 17.03.2022 16:24
В оранжерее под Волгоградом расцвело растение-самоубийца17.03.2022 16:00
Общество 17.03.2022 16:00
Военнослужащий из Волгограда Константин Сайгаков погиб на Украине17.03.2022 15:29
Общество 17.03.2022 15:29
Краснодарского бизнесмена заставили выплатить зарплату волгоградцу17.03.2022 14:54
Общество 17.03.2022 14:54
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 марта17.03.2022 12:59
Общество 17.03.2022 12:59
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителей17.03.2022 11:53
Общество 17.03.2022 11:53
Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на Украине17.03.2022 10:54
Общество 17.03.2022 10:54
Волгоградская область вышла на тонкий лед17.03.2022 10:02
Общество 17.03.2022 10:02
«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 года17.03.2022 09:35
Общество 17.03.2022 09:35
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потепление17.03.2022 09:09
Общество 17.03.2022 09:09
В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 марта17.03.2022 09:02
Общество 17.03.2022 09:02
Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в Волгоград17.03.2022 07:54
Общество 17.03.2022 07:54
Реклама