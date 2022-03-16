В Волгограде объявлен конкурс на содержание 48 городских кладбищ

Общество 16.03.2022 21:25
16.03.2022 21:25
Открытый конкурс на содержание городских кладбищ Волгограда объявлен сегодня департаментом городского хозяйства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, места захоронений, которые придется содержать победителю конкурса до 31 декабря 2022 года, находятся в семи районах Волгограда. Начальная цена закупки – почти 13,4 миллиона рублей.
В списке 48 городских погостов - Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.
В перечне работ указаны покраска кладбищенских сооружений и оборудования, завоз технической воды и песка, уборка братских могил, находящихся под охраной государства, вывоз мусора. Также организации-победителю придется чистить общественные туалеты на кладбищах, убирать дороги от снега и наледи, посыпать их противогололедными реагентами, подметать.
Услуги, как отмечается в документации, должны оказываться в соответствии с законодательством РФ и Волгоградской области, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, установленными в отношении данного вида услуг, а также муниципальными нормативными правовыми актами городского округа города-героя Волгограда.
Реклама
В Волгоградской области назвали число льготников по «гаражной амнистии»16.03.2022 20:26
Общество 16.03.2022 20:26
Суд в Волгограде ликвидировал местную мусульманскую организацию16.03.2022 20:08
Общество 16.03.2022 20:08
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в Волгограде16.03.2022 19:06
Общество 16.03.2022 19:06
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названия16.03.2022 18:45
Общество 16.03.2022 18:45
В Волгограде умер изучавший опасные инфекции доцент Дмитрий Викторов16.03.2022 18:44
Общество 16.03.2022 18:44
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджета16.03.2022 18:27
Общество 16.03.2022 18:27
Новый начальник ГУ МВД 16 марта собрал в главке оперативников БЭПа16.03.2022 17:20
Общество 16.03.2022 17:20
На трассе Волгоград-Саратов снова ограничили движение из-за метели16.03.2022 16:12
Общество 16.03.2022 16:12
В Волгограде из-за дефицита могут отказаться от бумажных квитанций16.03.2022 15:30
Общество 16.03.2022 15:30
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта в Волгограде16.03.2022 14:21
Общество 16.03.2022 14:21
Волгоградский писатель удостоен национальной литературной премии16.03.2022 12:45
Общество 16.03.2022 12:45
Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии Михайловки16.03.2022 09:53
Общество 16.03.2022 09:53
Контрактники прошли интенсивную подготовку в Волгограде16.03.2022 09:24
Общество 16.03.2022 09:24
В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без света16.03.2022 09:04
Общество 16.03.2022 09:04
На жителя Волгоградской области заведут дело за рыбалку с лодки со спиннингом16.03.2022 08:58
Общество 16.03.2022 08:58
Реклама