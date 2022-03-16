В Волгограде объявлен конкурс на содержание 48 городских кладбищ









Открытый конкурс на содержание городских кладбищ Волгограда объявлен сегодня департаментом городского хозяйства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, места захоронений, которые придется содержать победителю конкурса до 31 декабря 2022 года, находятся в семи районах Волгограда. Начальная цена закупки – почти 13,4 миллиона рублей.

В списке 48 городских погостов - Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.

В перечне работ указаны покраска кладбищенских сооружений и оборудования, завоз технической воды и песка, уборка братских могил, находящихся под охраной государства, вывоз мусора. Также организации-победителю придется чистить общественные туалеты на кладбищах, убирать дороги от снега и наледи, посыпать их противогололедными реагентами, подметать.

Услуги, как отмечается в документации, должны оказываться в соответствии с законодательством РФ и Волгоградской области, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, установленными в отношении данного вида услуг, а также муниципальными нормативными правовыми актами городского округа города-героя Волгограда.



