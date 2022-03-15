Экономика

СберБанк продлит срок действия банковских карт

Экономика 15.03.2022 09:44 Новости компаний
15.03.2022 09:44 Новости компаний


СберБанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты СберБанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.
- Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска, - комментирует Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка.
Адрес отделения СберБанка для получения карты можно посмотреть в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в полученном от банка смс сообщения о готовности карты.
Напоминаем, что все действующие карты Visa и Mastercard СберБанка продолжают работать на территории России. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.
 

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