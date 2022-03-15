УФСБ обратилось с предупреждением к жителям Волгограда и области

Общество 15.03.2022 10:20
15.03.2022 10:20
УФСБ России по Волгоградской области в последнее время фиксирует массовые звонки на личные номера жителей региона, содержащие записи провокационного содержания в основном на тему проведения спецоперации на Украине.
— Уважаемые граждане, сообщаем вам, что подобные звонки носят исключительно провокационный характер и не несут достоверной информации. Обращаем внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.
В случае поступления таких звонков и сообщений о готовящихся террористических актах жителям региона необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, в том числе на единый номер экстренных оперативных служб «112». УФСБ также напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации от анонимных источников.
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