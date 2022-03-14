Руины «Юбилейного» и землю под ним в Волгограде готовят к новым торгам

В Волгограде весной 2022 года выставят на торги руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе, а также землю под ними. Как сообщили ИА "Высота 102" 14 марта в областном комитете по управлению госимуществом, уже определена точная дата проведения аукциона. Начальная цена — 14 670 000 рублей.

— Аукцион состоится 20 апреля 2022 года — на публичные торги будут выставлены здание кинотеатра «Юбилейный» и земельный участок, занимаемый данным объектом культурного наследия. Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. Начальная цена — 14 670 000 рублей, последующий шаг аукциона — 146 700 рублей.

Отмечается, что участникам аукциона необходимо внести задаток — 20% от начальной цены, то есть 2 934 000 рублей.

Напомним, что «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году постановлением Волгоградской областной думы зданию был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2005 году оно перешло в частную собственность. ООО «Плюс», являющееся собственником объекта с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.

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