Общество 13.03.2022 08:57
13.03.2022 08:57
Подъездные железнодорожные пути в волгоградском поселке Гумрак вновь не заинтересовали покупателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию о проведении торгов, 403,23 метра желдороги, собственником которой на праве хозяйственного ведения является МУП «Метроэлектротранс», в очередной раз продать не удалось. Заявок от желающих купить это имущество не поступило.
Начальная цена лота была установлена в размере 3,46 миллиона рублей. Ранее ж/д пути выставлялись на торги за 5,8 миллиона. Основанием для продажи имущества, как указано в документации, является решение Волгоградской городской Думы от 29.09.2021 года № 51/808 «О даче согласия муниципальному унитарному предприятию «Метроэлектротранс» г.Волгограда на возмездное отчуждение муниципального недвижимого имущества».
Гордума Волгограда поясняла, что закрепленные за «Метроэлектротрансом» на праве хозяйственного ведения 403 метра подъездных железнодорожных путей в поселке Гумрак предприятием не используются, при этом МУП несет затраты на их содержание. Доходы от продажи невостребованного имущества «Метроэлектротранс» планируется направить на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств.
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