Общество

Заморозившую жильцов УК в Волгограде оштрафовали на 250 тысяч

Общество 12.03.2022 14:46
12.03.2022 14:46


Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение о наказании УК «Комфортный дом» в Волгограде, которая заморозила жильцов одной из квартир в доме на улице Нильской, 3. Организация заплатит 250 тысяч рублей штрафа из-за несправного полотенцесушителя в ванной, через который не поступал теплоноситель, сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Замерзающие жильцы пожаловались в инспекцию еще в марте прошлого года. Специалисты провели проверку и выяснили, что проблема с отоплением возникла из-за нерабочего полотенцесушителя, подключенного к стояку. Сам стояк тоже был холодным. В Госжилнадзоре составили протокол на нерадивую УК, суд первой инстанции вынес решение о штрафе в четверть миллиона рублей.

Однако УК «Комфортный дом» не согласилась с назначенным наказанием и оспорила его в Арбитражном суде Волгоградской области. Апелляционная инстанция оставила его в силе. Кассацию организация тоже проиграла.

Напомним, в 2021 году УК «Комфортный дом» уже получала штраф на такую же сумму из-за разрушенные балконы дома №9 в поселке Кирпичный в Волгограде. Тогда компания тоже обжаловала постановление в арбитражном суде Волгоградской области, но не добилась отмены решения.

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