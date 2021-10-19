В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконы





Управляющей компании из Волгограда не удалось оспорить штраф, назначенный жилищной инспекцией за разрушенные балконы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, нарушения соблюдения лицензионных требований УК «Комфортный дом» были выявлены в ходе выезда сотрудников жилинспекции в поселок Кирпичный, где специалисты обследовали дом№9. В жилом здании балконные плиты находились в отвратительном состоянии: так, отсутствовало полноценное основание балконной плиты квартиры №8, а в квартирах №№3,4,7 балконы представляли собой полуразрушенные плиты с оголенной арматурой.

Постановлением инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области ООО «Управляющая компания «Комфортный дом» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, и привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 250 000 руб. УК оспорила это постановление в суде, однако суд первой инстанции оставил его без изменений. К такому же выводу пришла и апелляционная инстанция.



