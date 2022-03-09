McDonald’s и ОBI не уведомляли волгоградские власти об увольнении персонала

Сеть ресторанов McDonald’s и гипермаркетов ОBI не уведомляли центры занятости Волгоградской области о возможном высвобождении сотрудников в связи с закрытием объектов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости Волгоградской области.

В Волгограде и Волжском на сегодняшний момент функционируют 11 ресторанов McDonald’s и 2 гипермаркета ОBI. Компании заявили о закрытии объектов, работающих на территории России, в связи с событиями на Украине.

При этом никаких потрясений на рынке труда региона не зафиксировано. Так, по данным на 9 марта в регионе зарегистрировано 6174 безработных, что в 2,5 раза меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тогда насчитывалось 15731 безработный. При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день работодатели заявили 33175 вакансий на предприятиях и в организациях региона. Из них 22181 единица вакансий – это рабочие места, а 10994 – для служащих.