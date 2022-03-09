Волгоградский «Ротор» покупает микроавтобус Volkswagen Crafter за 6 миллионов

Общество 09.03.2022 12:32
09.03.2022 12:32
ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» приобретает импортный микроавтобус почти за 6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, организации понадобился пассажирский автобус на базе Volkswagen Crafter 50 Kasten L5H3 в комплектации «Турист» или эквивалента белого цвета на 19 человек.
Салон автобуса должен быть оборудован системой вентиляции, отопления, иметь шумоизоляцию, а сиденья из эко-кожи должны быть выполнены в сине-белом цвете.
Концерн Volkswagen, между тем, как известно, объявил о приостановке производства в России и экспорта автомобилей в РФ.
Напомним, в 2018 году спортивный клуб приобрел автобус «Волгабас» за 14 миллионов рублей.
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