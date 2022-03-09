Пенсионерка из Камышина отсудила у чиновников субсидию на квартплату

Камышинский городской суд вынес решение в пользу 61-летней местной жительницы, которой чиновники в мэрии отказали в назначении субсидии на оплату ЖКХ. Ущемленная в правах женщина обратилась в прокуратуру, которая подала иск в интересах пенсионерки, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Камышанка обратилась в профильный комитет администрации города еще в начале апреля прошлого года. В назначении субсидии ей отказали якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих доход членов семьи. Тем не менее, прокуратура выяснила, что предоставленный женщиной пакет был исчерпывающим. Мэрия также проигнорировала обязанность запросить необходимые сведения в других организациях.
Когда решение вступит в законную силу, прокуратура возьмет его исполнение на контроль.