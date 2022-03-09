В Волгограде прогнозируют резкий рост цен на мебель с 9 марта

В Волгограде с 9 марта резко вырасти в цене может мягкая и корпусная мебель. Уже сегодня, сообщает ИА "Высота 102", в мебельных магазинах начнут менять ценники. Продавцы прогнозируют рост цен в среднем на 20%.

— Со следующей недели в Волгограде подорожает вся мебель. В частности, в цене заметно подрастут диваны и кресла, поскольку подорожает наполнитель. Примерно на 30% в данном случае увеличится цена. Столешницы подорожают на 45%, — говорят продавцы в мебельном гипермаркете "Столплит" в Дзержинском районе Волгограда.

Продавцы добавляют, что на прошлой неделе в мебельных магазинах наблюдался небывалый ажиотаж. Откладывавшие покупки волгоградцы пытались купить одновременно по несколько позиций. При этом некоторые мебельные фабрики останавливают продажи отдельных моделей. О наличии отдельного дивана или кухни, представленных на сайте и в торговом зале, нужно отдельно уточнять у продавцов.

Похожая ситуация в ТЦ "Аура" на проспекте Жукова.

— У нас диваны стоят сегодня от 105 тысяч, — говорит консультант в одном из отделов. — Но уже с 9 марта будут новые прайсы. В среднем ждем подорожания на 20%. Производство в Ульяновске, но многие комплектующие заграничного производства.

Накануне жителей Волгограда возмутил резкий рост цен на косметику, шампуни и средства личной гигиены. На некоторые позиции всего за несколько дней цены в волгоградских магазинах выросли практически вдвое. При этом в крупных магазинах товар часто выставлен на полках без ценников. Так, например, в "Золотом яблоке" покупателям предлагают узнавать актуальную цену уже на кассе. Продавцы объясняют этот факт тем, что не успевают менять ценники.



