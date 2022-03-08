В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницы

Общество 08.03.2022 08:40
08.03.2022 08:40
Объявлен электронный аукцион по поиску исполнителя реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на набережной им. 62-ой Армии в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ремонт запланирован на гранитной лестнице, построенной в 1960 году в рамках второй очереди застройки набережной центральной части города. Ее ступени ведут с улицы Чуйкова в районе пересечения с улицами Ковентри и Порт-Саида к нижней террасе набережной. Ранее о необходимости ремонта этой лестницы заявлял мэр Волгограда Владимир Марченко. Заказчиком ремонта выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».
Начальная стоимость работ составляет более 35 миллионов рублей. Цены сметной стоимости были рассчитаны еще в четвертом квартале 2021 года.
За три месяца – до мая текущего года – планируют выполнить ремонт лестничных маршей, межлестничных площадок, 18 тумб из гранита, подпорных стен и клумб.
За последнее время лестница, которая является объектом культурного наследия, ни разу капитально не ремонтировалась. Ее состояние неудовлетворительное. Установлены сколы и сдвиги ступеней, их разлом и проседание. В швах проросла трава и даже кустарник. В покрытиях лестничных площадок выявлены трещины и сколы разных размеров. Наблюдается отсутствие элементов облицовки парапетных стен, размораживание кирпичной кладки, смещение элементов облицовки, трещины и сколы, прорастание растительности и другие дефекты.
Лестница входит в комплекс набережной им. 62-ой Армии. Она состоит из двух наклонных лестниц (правая и левая части) с промежуточными площадками. Наклонная (левая и правая части) лестницы чередуются 12 лестничными маршами и 11 промежуточными площадками. По краям наклонные лестницы обрамлены парапетными стенками с тумбами и фонарными столбами на промежуточных площадках. Центральная часть лестницы состоит из трех маршей и двух промежуточных площадок. По обе стороны лестницы выполнены шесть клумб. В нижней части по обе стороны от центральной части лестницы выполнены малые архитектурные формы в виде скамеек. Основными несущими конструкциями лестницы являются железобетонные и кирпичные стены из обыкновенного глиняного кирпича. Несущим основанием основных элементов лестницы являются сборные железобетонные плиты.
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