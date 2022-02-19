Общество

В Волгограде восстановят ведущую к набережной гранитную лестницу

Общество 19.02.2022 16:00
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19.02.2022 16:00


Историческую лестницу, расположенную в створе улицы Ковентри в центре Волгограда, отремонтируют, а прилегающую территорию благоустроят. Такое поручение, как сообщили в администрации Волгограда, дал сегодня глава города Владимир Марченко. Градоначальник провел с подчиненными выездное совещание на Центральной набережной, где на территории в 16 га идет строительство новой парковой зоны с амфитеатром, скейтпарком, велодорожками и пешеходным мостом. Работы должны завершиться в первом полугодии 2022 года.
Гранитная лестница является ровесницей архитектурного ансамбля на набережной в Волгограде, построенного в 1952-1954 гг. За последнее время лестница, которая является объектом культурного наследия, ни разу капитально не ремонтировалась. Ее состояние неудовлетворительное. Ее ступени ведут с улицы Чуйкова к нижней террасе набережной. Маленькая улица Ковентри, напомним, примыкает к улице Чуйкова. 
Глава Волгограда отметил, что с завершением строительства амфитеатра и пешеходного моста необходимо позаботиться и о приведении в порядок прилегающих объектов – лестницы в створе улицы Ковентри и зеленой зоны на склоне улицы Чуйкова. Для дополнительного озеленения следует разработать дендроплан, а старую лестницу необходимо восстановить. В рамках работы на данном объекте культурного наследия предстоит привести в порядок и ступени, и гранитную облицовку парапетов, а также заново построить линию освещения.
Владимир Марченко сегодня осмотрел готовность отдельных элементов реконструируемой набережной, в том числе ее центральный объект – открытый амфитеатр на 2300 зрителей. Как ранее сообщало информагентство, подрядная организация подготавливает поверхности амфитеатра к нанесению полимерной гидроизоляции. Одновременно с этим продолжаются внутренние отделочные работы – утепление стен всех помещений амфитеатра, штукатурные и малярные работы, монтаж инженерных сетей, а также гранитных ступеней сооружения и вентилируемого фасада. Ранее специалисты завершили возведение над рокадной дорогой пешеходного моста шириной 18 метров. Эстакада протяженностью порядка 80 метров и амфитеатр составляет единый архитектурный объект. Весной, с наступлением благоприятных погодных условий, рабочие произведут на мосту укладку гранитной брусчатки и оборудуют водоотводные лотки. Эстакада будет оснащена линией уличного освещения. 
Фото администрации Волгограда

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