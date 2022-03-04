Энергетики накануне 8 Марта поделились лайфхаком, как женщинам сэкономить время на будничных заботах. В этом, сообщают в компании «Волгоградэнергосбыт», милым дамам поможет электронное приложение. Инструкция по его применению составлена в виде комикса, в котором супергерой – мобильное приложение компании – поздравляет всех женщин с праздником.





Юмористические зарисовки рассчитаны на улыбку и призваны добавить позитивных эмоций накануне праздничных дней. Первыми красочные квитанции уже увидели владелицы ее электронной версии, которая приходит 1 числа каждого месяца – на следующий день после формирования.





К слову, у электронных квитанций масса преимуществ по сравнению с бумажными: они никогда не пропадут из почтового ящика, не затеряются в рекламной корреспонденции и не попадут по ошибке к другому человеку. Находясь вне дома, например, в отпуске или командировке, оплату по ней можно произвести в удобное время и в удобном месте с помощью банковской карты.





Как раз эта функция, как рассказывает супергерой из комикса, и позволит милым дамам сэкономить время и потратить его с пользой на себя. Располагая мобильным приложением «Волгоградэнергосбыта», женщины могут не тратить время на очереди и потратить его на себя любимых.



