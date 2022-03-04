УК «Новый дом» организовал для детей праздник масленицы





Праздничные мероприятия с участием сказочного персонажа – Бабы Яги прошли во дворах Красноармейского района Волгограда. Все желающие смогли не только повеселиться на свежем воздухе, но и вдоволь наесться вкусных блинов. Как сообщает ИА «Высота 102», маленькие волгоградцы остались в восторге от театрализованного представления на открытом воздухе.





Жители домов по улицам Танеева, 2-я Штурманская, 2-я Караванная, Николаевская в Красноармейском районе смогли вместе с диджеем и аниматорами в народных костюмах спеть частушки, поводить хороводы и посмотреть на выступления детских танцевальных коллективов.

Родители с удовольствием вместе со своими детьми поучаствовали в различных конкурсах, играх и других забавах праздника весны. В конце мероприятия все отведали вкусных блинов и попили горячий чай.





Особенно полюбилась детям персонаж русских сказок Баба Яга – желающих сфотографироваться с ней было немало.





Праздник был организован управляющей компанией ООО «Новый дом» при поддержке центра по работе с подростками и молодежью «Форум». Для мероприятия во дворах была оборудована сцена и подведено электричество. Концертную программу занимались специалисты по работе с подростками и молодежью. Им помогали волонтеры и воспитанники центра.



