УК «Новый дом» организовал для детей праздник масленицы

Общество 04.03.2022 09:26
0
04.03.2022 09:26
Праздничные мероприятия с участием сказочного персонажа – Бабы Яги прошли во дворах Красноармейского района Волгограда. Все желающие смогли не только повеселиться на свежем воздухе, но и вдоволь наесться вкусных блинов. Как сообщает ИА «Высота 102», маленькие волгоградцы остались в восторге от театрализованного представления на открытом воздухе.
Жители домов по улицам Танеева, 2-я Штурманская, 2-я Караванная, Николаевская в Красноармейском районе смогли вместе с диджеем и аниматорами в народных костюмах спеть частушки, поводить хороводы и посмотреть на выступления детских танцевальных коллективов.
Родители с удовольствием вместе со своими детьми поучаствовали в различных конкурсах, играх и других забавах праздника весны. В конце мероприятия все отведали вкусных блинов и попили горячий чай.
Особенно полюбилась детям персонаж русских сказок Баба Яга – желающих сфотографироваться с ней было немало.
Праздник был организован управляющей компанией ООО «Новый дом» при поддержке центра по работе с подростками и молодежью «Форум». Для мероприятия во дворах была оборудована сцена и подведено электричество. Концертную программу занимались специалисты по работе с подростками и молодежью. Им помогали волонтеры и воспитанники центра.
Реклама
В Волгоградстате не зафиксировали взрывного роста цен на еду04.03.2022 13:16
Общество 04.03.2022 13:16
Авиакомпания S7 отменит рейсы из Волгограда в Ереван и Баку04.03.2022 13:03
Общество 04.03.2022 13:03
«Люди перейдут к осознанному потреблению»: общественник о том, что ждет Волгоград и всю Россию04.03.2022 12:18
Общество 04.03.2022 12:18
В Волгограде спрос на психологов вырос за год в два раза04.03.2022 11:26
Общество 04.03.2022 11:26
Автопробег в поддержку российских военнослужащих пройдет под Волгоградом04.03.2022 10:54
Общество 04.03.2022 10:54
В Волгограде изменился срок подачи показаний счетчиков04.03.2022 10:04
Общество 04.03.2022 10:04
Где купить цветы к 8 марта в Волгограде: список точек04.03.2022 09:24
Общество 04.03.2022 09:24
В Волгоградскую область из ЛНР и ДНР прибыло уже 750 беженцев04.03.2022 09:13
Общество 04.03.2022 09:13
В Волгограде ищут дом для конфискованной обезьянки04.03.2022 08:45
Общество 04.03.2022 08:45
В четырех районах Волгограда и детской поликлинике 4 марта пропадет свет04.03.2022 08:10
Общество 04.03.2022 08:10
Волгоградца арестовали за пикет на Мамаевом кургане03.03.2022 20:28
Общество 03.03.2022 20:28
В Волгоградской области на карантине остаются 24 класса в 12 школах03.03.2022 20:28
Общество 03.03.2022 20:28
Сайт волгоградского аэропорта подвергся DDoS-атаке03.03.2022 19:37
Общество 03.03.2022 19:37
«Бэтмэн» не прилетел: волгоградские кинотеатры меняют расписание03.03.2022 19:07
Общество 03.03.2022 19:07
Под Волгоградом прокуратура вернула муниципалитету проданную за копейки землю03.03.2022 18:07
Общество 03.03.2022 18:07
Реклама