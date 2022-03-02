В Волгограде в 11 домах отключат свет





Сегодня в Волгограде на время исчезнет электричество в некоторых домах трех районов города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте АО «ВМЭС», так, сегодня с 10-00 до 17-00 не будет света в Красноармейском районе на ул. Вучетича, 24, ул.Российская, 5, ул.50 лет Октября, 8, 10. В этом же районе плановые отключения пройдут с 9-00 до 13-00 на ул. Вучетича, 19, ул. 50 лет Октября, 20.

В Ворошиловском районе свет отключат в доме №67а по ул. Козловская с 10-00 до 14-00.

В Краснооктябрьском районе электричество пропадет на ул. Тарифная, 3, 5, 7, 9 с 9-00 до 12-00.

В этом же районе два дома уже пережили плановые отключения. Света не было с 4-00 до 7-00 по адресам ул. Триумфальная, 24 и 26.



