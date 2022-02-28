Максим Галкин возглавил паводковую комиссию в Волгоградской области





На Волжской ГЭС началась подготовка к половодью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе организации, к работе приступила паводковая комиссия, которая должна обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию гидростанции в период пропуска большой воды.

В состав комиссии под руководством главного инженера Волжской ГЭС Максима Галкина вошли руководители и специалисты основных подразделений предприятия. За полтора месяца им предстоит организовать и проконтролировать более 50 организационно-технических мероприятий, в том числе проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения.

Для максимально эффективного использования мощности Волжской ГЭС в период пропуска паводковых вод до наступления половодья на гидростанции должны быть завершены все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. В этот период по графику проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала. С сотрудниками ГЭС и подрядных организаций проводятся дополнительные инструктажи. На весь период половодья формируются специальные дежурные бригады.

Одна из задач паводковой комиссии – регулярное и своевременное информирование населения, заинтересованных организаций и СМИ о гидрологической обстановке и режимах работы гидроузла: притоках и расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Волжской ГЭС с администрацией города Волжский, паводковой комиссией Волгоградской области, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волжский, ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Росводресурсы установили для волгоградского гидроузла режим работы с 26 февраля по 20 марта 2022 года в объеме сбросов 4800 - 5100 м³/с.



