Волгоградцев попросили оградить детей от участия в незаконных акциях





Родители школьников Волгограда и Волжского в последние дни стали получать уведомления от администраций учебных заведений. В них волгоградских пап и мам просят уделить особое внимание детям и предостеречь их от участия в несанкционированных мероприятиях.

— В последние дни на различных ресурсах появляются призывы к детям и молодежи выходить на антивоенные акции в российских городах. Дети любопытны и активны, но, к сожалению, не замечают ситуацию манипуляции их активностью со стороны нечистоплотных взрослых, — говорится в пересылаемом из чата в чат сообщении со ссылкой на Минпросвещения. — Будьте бдительны, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от участия в несанкционированных акциях. Никто не имеет права втягивать детей и молодежь в противоправные действия и провокации!

На минувшей неделе в Волгограде задержали 15 участников несанкционированного митинга, проходившего в центре города. Три участницы акции предстали перед судом. Волгоградкам назначены наказания в виде штрафов и обязательных работ.

Ранее МВД выступило с предупреждением о пресечении всех незаконных акций в городах России и применении к их участникам мер наказания в судебном порядке.