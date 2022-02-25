Участницу антивоенного митинга в Волгограде отправили на обязательные работы









Центральный районный суд Волгограда вынес наказание троим участницам несанкционированного митинга на Аллее Героев. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 80 часов обязательных работ назначено Марии Туровец по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ, которая повторно нарушила установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Еще две девушки признаны виновными в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Дарье Цыбиной и Ирине Солодовой назначено 20 тысяч рублей штрафа каждой. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.





Как ранее сообщалось, сегодня в отдел полиции Центрального района были доставлены 15 участников несанкционированного митинга . Среди них есть и женщины, и мужчины. В отношении троих девушек протоколы об административном правонарушении были составлены почти сразу. Тогда сообщалось, что одна из задержанных уже не раз привлекалась за участие в несанкционированных антироссийских протестных акциях и является членом запрещенной в России организации.

Напомним, что накануне жителей Волгоградской области призвали не поддаваться на провокации и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях. В МВД России ясно дали понять, что все участники будут задерживаться правоохранителями и привлекаться к ответственности по суду.



