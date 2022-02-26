В Волгограде на Центральной набережной вырубят аварийные деревья





В Волгограде объявлен аукцион на разработку проектной документации для благоустройства еще одного участка верхней террасы Центральной набережной, расположенного между музтеатром и улицей 13-ой Гвардейской дивизии. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, документация предусматривает монтаж инженерных систем электроснабжения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения. Также на территории около 2,6 га будет обустроен автоматический поливочник, уложено твердое покрытие, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны и т.д. Начальная цена контракта составляет более 1,7 миллиона рублей.

При этом, согласно документации, опубликованной на сайте госзаказов, проектом предусмотрена вырубка аварийных и больных деревьев. На их месте будут высажены новые зеленые насаждения.