Общество

В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковида

Общество 26.02.2022 16:52
0
26.02.2022 16:52


В арбитражном суде с 28 февраля отменен особый порядок рассмотрения дел, который действовал со 2 по 25 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитраже, вместе с тем с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации введен специальный режим работы.
Так, допуск в помещения суда осуществляется после входного термометрического контроля. При входе и при нахождении в помещениях суда обязательно соблюдение масочного режима (обязательное ношение маски или респиратора).
При наличии температуры 37.0 и выше, а также при отсутствии маски или респиратора допуск в суд, нахождение в помещениях суда запрещены.
В связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции в 1,5 – 2 метра и ограниченным размером досмотровых зон должна быть соблюдена очередность. В помещения суда (за исключением канцелярии) допускаются только процессуальные участники судебных заседаний – стороны, третьи лица и их представители, свидетели, эксперты, специалисты.
Допуск в здание суда иных лиц, в том числе слушателей, приостановлен. Личный прием граждан руководством суда также приостановлен.
С целью минимизации непосредственного контакта между участниками процессов, судьями и сотрудниками аппарата суда  лиц, участвующих в делах, просят ограничить  количество представителей, принимающих участие в судебных заседаниях.
По окончании судебного заседания все сразу должны  покинуть здание суда, предупредили в арбитраже.
Ранее, как сообщало ИА "Высота 102",  особый режим работы в арбитражном суде был введен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди сотрудников.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
26.02.2022 17:32
Общество 26.02.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 15:49
Общество 26.02.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 15:19
Общество 26.02.2022 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 15:12
Общество 26.02.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 14:57
Общество 26.02.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 12:35
Общество 26.02.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 10:40
Общество 26.02.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 09:58
Общество 26.02.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 09:33
Общество 26.02.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2022 08:23
Общество 26.02.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 19:54
Общество 25.02.2022 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 18:22
Общество 25.02.2022 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 18:15
Общество 25.02.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 17:51
Общество 25.02.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2022 17:48
Общество 25.02.2022 17:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: списокСмотреть фотографии
16:52
В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковидаСмотреть фотографии
16:22
Жителя Волгограда подозревают в надругательстве над 3-летним ребенкомСмотреть фотографии
15:49
В Волжском 24 ребенка из ЛНР и ДНР сядут за парты в школе №23Смотреть фотографии
15:32
В России с 14 марта возобновляется авиасообщение с Китаем и ИндонезиейСмотреть фотографии
15:19
«Не прививался и не лечился»: 44-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
«У меня за них душа болит, понимаете?»: волгоградцы отдают дома беженцам из Луганска и ДонбассаСмотреть фотографии
14:57
В Киквидзенском районе Волгоградской области назначен новый прокурорСмотреть фотографии
14:34
Комментарий пресс-службы ВТБ для клиентов за рубежомСмотреть фотографии
14:18
В Волжском назначили дату заседания по делу главврача горбольницыСмотреть фотографии
12:35
«Два раза за день меняли ценники»: волгоградцы ходят в магазины бытовой техники как в музеиСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области в три раза снизилась смертность от COVID-19Смотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждениеСмотреть фотографии
10:40
Актер волгоградского ТЮЗа умер на 75-ом году жизниСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградскую область вернутся морозы до -12 градусовСмотреть фотографии
09:33
Опубликовано расписание дополнительных поездов «Москва-Волгоград»Смотреть фотографии
08:55
Долги по зарплате выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В волгоградском аэропорту отменен международный авиарейс в ЕреванСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде по суду зачищают территорию тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
20:19
Проливные дожди накроют Волгоградскую область в эти выходныеСмотреть фотографии
19:54
ККС нашла новых председателей двум судам Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:40
Волгоградцам, находящимся за границей, порекомендовали иметь наличныеСмотреть фотографии
18:22
13 районов Волгоградской области активно готовятся к паводкуСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде деятели искусства, науки и спорта поддержали решение президента РоссииСмотреть фотографии
17:51
Участницу антивоенного митинга в Волгограде отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
17:48
Две сотни беженцев с Донбасса приехали за два дня в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:48
В центре Волгограда устранили порыв тепломагистралиСмотреть фотографии
17:12
Горячую воду и отопление отключат в субботу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Россельхозбанк продолжает работу в обычном режимеСмотреть фотографии
17:00
Директор DNS Алексеев пообещал сдержать скачки цен на товарыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 