В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковида

При наличии температуры 37.0 и выше, а также при отсутствии маски или респиратора допуск в суд, нахождение в помещениях суда запрещены.
В связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции в 1,5 – 2 метра и ограниченным размером досмотровых зон должна быть соблюдена очередность. В помещения суда (за исключением канцелярии) допускаются только процессуальные участники судебных заседаний – стороны, третьи лица и их представители, свидетели, эксперты, специалисты.
Допуск в здание суда иных лиц, в том числе слушателей, приостановлен. Личный прием граждан руководством суда также приостановлен.
С целью минимизации непосредственного контакта между участниками процессов, судьями и сотрудниками аппарата суда лиц, участвующих в делах, просят ограничить количество представителей, принимающих участие в судебных заседаниях.
По окончании судебного заседания все сразу должны покинуть здание суда, предупредили в арбитраже.
Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", особый режим работы в арбитражном суде был введен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди сотрудников.