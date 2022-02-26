В Волжском 24 ребенка из ЛНР и ДНР сядут за парты в школе №23





В городе Волжском Волгоградской области с 28 февраля приступят к занятиям в школе 25 детей, эвакуированных из Донецкой Народной Республики. В основном все они сядут за парты в школе №23 города-спутника. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города-спутника.

– 25 детей, прибывших из Донбасса, приступят к обучению в волжских общеобразовательных учреждениях с 28 февраля. Уроки будут организованы в школах №№ 6 и 23, – рассказали в управлении образования городской администрации. – Среди школьников, прибывших в Волжский, 10 – учащиеся начальных классов, 15 – ученики 5-10-х классов. Большинство ребят будут обучаться в 23-й школе, один мальчик – в школе № 6.

С родителями детей накануне встретились представители администрации Волжского. Дети обеспечены учебниками, канцелярскими принадлежностями, школьными рюкзаками, а при необходимости – физкультурной формой и обувью. Также будет организована доставка детей из пунктов временного размещения в школу, для учащихся начальных классов предусмотрено бесплатное питание.

В пунктах временного размещения в Волжском находятся 11 детей детсадовского возраста. Шестерым из них по желанию родителей уже подыскивают места в муниципальных учреждениях.

В Волгограде с 28 февраля к занятиям преступят 35 детей из республик.