28 февраля 35 детей из Донбасса сядут за школьные парты в Волгограде









Уже в понедельник, 28 февраля, 35 детей беженцев из Донбасса, которые несколько дней назад прибыли в Волгоград, пойдут в школу. Для удобства ребят учебный процесс для них организован в ближайшей к пункту временного размещения (ПВР), созданном на базе гостиницы «Старт» в Тракторозаводском районе, школе.

В департаменте по образованию горадминистрации ИА «Высота 102» сообщили, что всех будущих учеников распределили по классам в зависимости от возраста.

– Дети обеспечены всем необходимым для учебного процесса – от учебников до канцелярских принадлежностей. Также новые ученики будут обеспечены горячим питанием, – добавили в ведомстве.

Как стало известно ИА «Высота 102», среди вновь прибывших учащихся – 6 девятиклассников. Их уже с понедельника начнут готовить к прохождению итоговой государственной аттестации.

Учитывая обстановку, в которой находились дети до эвакуации из ЛНР и ДНР, в адаптации в волгоградских школах им будут помогать педагоги-наставники и психологи. По желанию дети Донбасса смогут посещать спортивные секции и кружки.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Волгоградскую область централизовано прибыли 424 человека из ДНР и ЛНР, в том числе 196 детей дошкольного и школьного возраста, из них 84 ребенка дошкольного возраста и 112 школьников с 1 по 11 классы. Все они размещены в ПВР Волгограда и Волжского.