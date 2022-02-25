Волгоградцы завалили жалобами сотрудников Роспотребнадзора









Более 4,1 тысячи устных и письменных жалоб поступило в управление Роспотребнадзора Волгоградской области от жителей региона, сообщает ИА «Высота 102». По данным ведомства, отчитавшегося о работе по защите прав потребителей в 2021 году, больше всего нареканий от граждан было на сферу финансовых, бытовых и жилищно-коммунальных услуг. Это от 320 до 552 обращений по каждому направлению. Активно жаловались волгоградцы на врачей и транспортную сферу - 206 и 258 жалоб соответственно. Меньше всего поступило обращений на туристские, зрелищные, образовательные услуги и услуги по ремонту автотранспорта - менее 100 жалоб по каждому сегменту.

Сотрудники управления в ходе проведенных проверок вскрыли 53 факта причинения вреда потребителям. В 2021 году за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей возбуждено 447 дел об административном правонарушении, в результате рассмотрения которых вынесено 209 постановлений о назначении административного наказания. В суды подано 38 исковых заявлений как в защиту неопределенного круга потребителей, так и конкретного потребителя. 27 исков удовлетворены. В пользу потребителей присуждено 41,9 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда в размере 306,6 тысячи рублей.



