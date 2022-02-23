Общество

Волгоградские полицейские сняли с автобуса из Москвы ящики с контрафактом

Общество 23.02.2022 12:22
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23.02.2022 12:22




Три коробки с блоками контрафактных сигарет, 45 флаконов поддельной парфюмерии и 28 упаковок с немаркированными смартфонами и наушниками изъяли инспекторы ДПС на посту «Городищенский». Ящики с нелегальной продукцией полицейские обнаружили в автобусе из Москвы, остановленном для плановой проверки, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Контрафакт нашли при осмотре багажного отделения. Среди пассажиров не было владельцев груза, водитель автобуса не смог ответить, кто передал коробки, или предъявить на товар документы. Полиция проводит проверку законности перевозки изъятых сигарет, духов и смартфонов.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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