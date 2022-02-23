



В Волгограде и Волжском установили комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, комплексы будут фиксировать нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

По данным адресам располагаются торговые центры, государственные организации, а также медицинские учреждения, в частности, областной онкодиспансер.



Основная цель установки комплексов фотовидеофиксации - повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог городских агломераций, подчеркнули в администрации.



Места размещения комплексов фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки:1. г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 952. г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 1373. г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 41Б4. г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 78А5. г. Волгоград, по проспекту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова от ул. Качинцев до ул. Трехгорная по направлению движения в сторону Центрального района.