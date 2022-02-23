Общество

В Волгограде и Волжском установили фотоловушки для нарушителей правил парковки: адреса

Общество 23.02.2022 08:12
0
23.02.2022 08:12


В Волгограде и  Волжском установили комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, комплексы будут фиксировать нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
Места размещения комплексов фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки:
1.     г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 95
2.     г. Волжский, по проспекту Ленина у дома 137
3.     г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 41Б
4.     г. Волгоград, по ул. Землячки у дома 78А
5.     г. Волгоград, по проспекту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова от ул. Качинцев до ул. Трехгорная по направлению движения в сторону Центрального района.
По данным адресам располагаются торговые центры, государственные организации, а также медицинские учреждения, в частности, областной онкодиспансер.
Основная цель установки комплексов фотовидеофиксации - повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог городских агломераций, подчеркнули в администрации.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
23.02.2022 14:18
Общество 23.02.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 13:02
Общество 23.02.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 12:22
Общество 23.02.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 12:08
Общество 23.02.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 11:15
Общество 23.02.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 10:25
Общество 23.02.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 09:49
Общество 23.02.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 09:10
Общество 23.02.2022 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2022 07:34
Общество 23.02.2022 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 19:51
Общество 22.02.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 19:33
Общество 22.02.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 18:40
Общество 22.02.2022 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.02.2022 18:38
Общество 22.02.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 18:21
Общество 22.02.2022 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 16:57
Общество 22.02.2022 16:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:18
Волгоградская транспортная прокуратура открыла «горячую линию» для беженцевСмотреть фотографии
14:04
Стали известны подробности гибели рабочего в ВолжскомСмотреть фотографии
13:48
Цены на сахар подскочили в магазинах ВолгоградаСмотреть фотографии
13:02
«Это же полный мрак»: чиновников Волгограда заставили вспомнить про поселок с ковровой дорогойСмотреть фотографии
12:38
Около 3 тысяч жителей Волгоградской области вылечились за день от «омикрона»Смотреть фотографии
12:22
Волгоградские полицейские сняли с автобуса из Москвы ящики с контрафактомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгограде и области появятся 24 желтые остановки из стеклопластикаСмотреть фотографии
11:15
Беженцы из Донбасса перестали прибывать в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:39
Пожилого велосипедиста увезли в больницу после ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
Волгоградские чиновники заплатят 20 млн рублей за новости о праздновании Великой ПобедыСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде после резкой остановки автобуса травмировался пассажирСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области машина переехала лежащего на дороге мужчинуСмотреть фотографии
09:49
«Ушел от суеты»: пропавшего жителя Краснодарского края нашли в землянке в лесу под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:10
Губернатор Волгоградской области возложил цветы в память о защитниках ОтечестваСмотреть фотографии
08:15
Уголовное дело возбуждено после схода вагонов с рельсов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде и Волжском установили фотоловушки для нарушителей правил парковки: адресаСмотреть фотографии
07:34
Непривитой сотруднице Урюпинской газеты суд отказал в восстановлении на работеСмотреть фотографии
21:07
Посетителей ТРК в Волгограде эвакуировали из-за сообщения о пожареСмотреть фотографии
20:40
На газовом месторождении в Волгоградской области построят завод СПГСмотреть фотографии
19:51
«В их глазах – грусть и тревога»: бежавшим из Донбасса детям показали Мамаев курган и музей-панорамуСмотреть фотографии
19:33
Курганы позднего средневековья в Волгоградской области взяли под охрануСмотреть фотографии
18:53
В Волжском погиб сорвавшийся с 10-метровой высоты рабочийСмотреть фотографии
18:40
Банк «Открытие»: деньги и парфюм оказались самыми желанными подарками на 23 февраля и 8 мартаСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде заработали горячие линии для беженцев из ДонбассаСмотреть фотографии
18:21
В Волгоградской области провели перепись бездомных собакСмотреть фотографии
18:14
«Ее дома ждут две дочери и сын»: редкий синдром приковал к постели 30-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
16:57
Трассы в Волгоградской области накроет туман и мокрый снегСмотреть фотографии
16:18
Волгоградца арестовали на 10 суток за стрельбу по водителю каршерингаСмотреть фотографии
16:08
Контракты по расчистке озёр в Волгоградской области «поставили на паузу» из-за жалобСмотреть фотографии
15:53
Сезон простуд заканчивается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 