Общество

В Волгоградской области провели перепись бездомных собак

Общество 22.02.2022 18:21
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22.02.2022 18:21


В Волгоградской области в сентябре прошлого года насчитывалось 25524 бездомных животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии, из них 7052 особи имели метки. В прошлом году в регионе было отловлено 5645 бездомышей, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

В 2021 году на мероприятия в сфере обращения с животными, не имеющими владельцев, муниципалитеты региона получили 10 миллионов рублей субвенций из областного бюджета. Практически все эти деньги были израсходованы. В ходе проверки деятельности 17 муниципалитетов комитет ветеринарии обнаружил лишь одно нарушение в Дубовском районе. Сотрудник районной администрации было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

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