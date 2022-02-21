Власти Волгограда помогут прибывшим с Донбасса семьям с грудничками

Общество 21.02.2022 18:03
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21.02.2022 18:03
Профильные службы администрации Волгограда окажут дополнительную помощь прибывшим с Донбасса семьям, где есть грудные дети. Такое поручение, как сообщили в мэрии, дал сегодня глава Волгограда Владимир Марченко.
Сегодня мэр приехал в гостиницу «Старт» в Тракторозаводском районе, где минувшей ночью разместились почти 150 человек, прибывшие в Волгоград из ДНР и ЛНР. Беженцы обеспечены спальными местами и горячим питанием, получают помощь в оформлении всех необходимых документов.
Среди проживающих в гостинице беженцев в непростой жизненной ситуации оказались пять семей с детьми грудного возраста. Глава города, побеседовав с родителями, попросил их составить перечень предметов (подгузники, детское питание и прочее), которые необходимы малышам. Профильным службам поставлена задача в короткие сроки обеспечить семьи всем необходимым для грудничков.
Как ранее сообщалось, оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко был созван сразу же после поступления поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В ходе заседания руководители областного центра определили места для организации пунктов временного размещения (ПВР), проработали вопросы обеспечения эвакуированных граждан питанием, медицинской и другой необходимой помощью.
Отмечается, что при необходимости Волгоград готов принять и обеспечить необходимыми условиями новые партии беженцев.
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