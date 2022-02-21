В Волгоградской области запустили беспилотники





Военнослужащие мотострелкового соединения отработали в Волгоградской области навыки применения беспилотной авиации при различных задачах в разных погодных и климатических условиях, в том числе и в ночное время. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, практические занятия с расчетами беспилотных летательных аппаратов состоялись на общевойсковом полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Было проведено развертывание комплексов разведки, выполнена подготовка их к запуску. Беспилотники были запущены с рук и с катапульты. Отмечается, что личный состав выполнил учебно-боевые и специальные задачи и безопасную посадку летательного аппарата.

Помимо этого, расчеты беспилотников приняли участие в двусторонних ротных тактических учениях, где действовали в интересах разведывательных подразделений, а также для наведения и корректировки огня артиллерии по наземным целям условного противника.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



