Общество

В Волгоградской области запустили беспилотники

Общество 21.02.2022 08:34
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21.02.2022 08:34


Военнослужащие мотострелкового соединения отработали в Волгоградской области навыки применения беспилотной авиации при различных задачах в разных погодных и климатических условиях, в том числе и в ночное время. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, практические занятия с расчетами беспилотных летательных аппаратов состоялись на общевойсковом полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Было проведено развертывание комплексов разведки, выполнена подготовка их к запуску. Беспилотники были запущены с рук и с катапульты. Отмечается, что личный состав выполнил учебно-боевые и специальные задачи и безопасную посадку летательного аппарата.
Помимо этого, расчеты беспилотников приняли участие в двусторонних ротных тактических учениях, где действовали в интересах разведывательных подразделений, а также для наведения и корректировки огня артиллерии по наземным целям условного противника.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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