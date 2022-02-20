В Волгоградскую область выехал первый поезд с беженцами из Донбасса

Общество 20.02.2022 15:18
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20.02.2022 15:18
Первый железнодорожный состав с беженцами из Донбасса отправился в Волгоградскую область из станицы Лихой Ростовской области. Поезд из 10-ти вагонов с четырьмя сотнями эвакуированных жителей ДНР и ЛНР прибудет сегодня в Волжский, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в администрации города-спутника.
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввёл в регионе режим повышенной готовности в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской непризнанных республиках и заявил о готовности региона принять беженцев из этих территорий. К настоящему времени в Волгоградской области предварительно подготовлены 87 пунктов временного размещения, в том числе в гостиницах, базах отдыха, санаториях, круглогодичных детских лагерях.
Депутат Государственной Думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов также подтвердил информацию о готовности региона принять 3,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса.
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