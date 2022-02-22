Общество 22.02.2022 07:09
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22.02.2022 07:09
Состояние автомобильной дороги, соединяющей Новоаннинский и Киквидзенский районы Волгоградской области, повергло в шок одного из автомобилистов. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина по имени Александр снял на видео свою поездку по разбитой дороге, усилив картинку эмоциональным комментарием.
- Это же дорога не просто какие-то села соединяет, а районные центы! Просто невыносимо ехать вообще. Гляньте, что тут творится! Вот сегодня хорошая погода. Неужели нельзя запустить машину, чтобы она поехала, залатала эти латки. Просто тут трэш вообще! У меня вообще слов нету, - сокрушается автомобилист не успевая объезжать ямы, которых тут великое множество.
В конце видео мужчина сообщает, что устал, и на этом запись обрывается.
Telegram-канал Новоаннинский сегодня, который опубликовал это видео, поясняет, что в полную негодность после зимы пришел участок дороги от хутора Рожновский Новоаннинского района до границы с Киквидзенским районом.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области сообщили, что в текущем году ремонт указанной в видеоролике автомобильной дороги «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)» в границах Волгоградской области запланирован с апреля по сентябрь.
- До 22 февраля участок будет комиссионно обследован и принято решение об обеспечении безопасного проезда до начала работ посредством производства ямочного ремонта литым асфальтобетоном, - прокомментировали ситуацию в профильном комитете.
Дорожники также отметили, что ремонт других участков данной дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется с 2020 года.
- В текущем году дорога будет полностью отремонтирована по всей ее протяженности, - заверили в облкомдортрансе.
UPD: в комитете дорожного хозяйства сообщили, что на этом участке дороги уже начался ямочный ремонт.
Видео: Telegram-канал «Новоаннинский сегодня»
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