Общество

Строители показали будущий амфитеатр на Центральной набережной Волгограда

Общество 09.02.2022 16:49
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09.02.2022 16:49


Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда готов на 70%. На данный момент подрядная организация приступила к подготовке трибун на 2300 посадочных мест для нанесения полимерной гидроизоляции. На месте будущего театра под открытым небом побывал корреспондент ИА «Высота 102».
Будущий амфитеатр накрыт  шатром  общей площадью 3200 квадратных метров, который был возведен для проведения работ  по гидроизоляции площадки для трибун. Шатер состоит  из каркаса и специальной ткани, которая защищает площадку  от попадания влаги. Также по периметру шатра подрядная организация установила калориферы, поскольку данные работы должны проходить в тепле. Рабочие в усиленном темпе заливают железную арматуру для укрепления будущего театра. На данный момент к постройке сооружения привлечены свыше 200 рабочих.

Как пояснил корреспонденту директор проекта Николай Демидов, по такому же принципу проходит завершающий этап бетонирования стен на первом этаже постройки. «В связи со сжатыми  сроками на первом этаже мы установили временно входные двери и  тепловые пушки, с помощью которых рабочие без потери времени могут продолжать свою работу», - пояснил директор. Он подчеркнул, что работы ведутся по монолитной технологии, которая укрепит сооружение и позволит ему прослужить еще не одному поколению волгоградцев. 

Кроме этого, к трибунам амфитеатра будет проложен необычный мостовой переход, который позволит горожанам быстро пройти со смотровой площадки на улице Маршала Чуйкова непосредственно к сцене. «Помимо этого, на территории будут расположены тренировочные залы, гримерные и буфет», - рассказал главный инженер проекта Александр Стольников. Мужчина добавил, что вместительность трибун можно будет при необходимости увеличить благодаря эксплуатируемой кровли площадью 1500 тысячи квадратных метров. «В амфитеатре также будут предусмотрены 2 подъемных лифта для маломобильных горожан», - пояснил Александр Стольников. Работы по графику должны завершиться уже 1 июля этого года. 

Напомним, масштабное обновление центральной набережной ведется впервые со времен ее строительства. Реконструкция прибрежной зоны в Центральном районе стартовала с устройства инженерных конструкций берегоукрепления, после чего было начато строительство Нулевой продольной магистрали. Благоустроенная нижняя терраса Набережной 62-ой Армии станет частью единой рекреационной зоны вдоль берега Волга – от Мамаева кургана до поймы Царицы. 
 

 

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