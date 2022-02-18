Водителей Волгоградской области просят не покидать регион в выходные

Общество 18.02.2022 17:06
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18.02.2022 17:06
Автомобилистов Волгоградской области просят воздержаться от поездок за пределы региона на выходных. По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в предстоящие дни на трассах ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Упрдор Москва – Волгоград, такая же неблагоприятная погода прогнозируется в соседних с Волгоградской областью регионах – Ростовском и Тамбовском. В Воронежской области и вовсе ожидается ураган – порывы ветра могут достигать 20 м/с. В течение суток будут заметны колебания температуры от минусовых до плюсовых отметок и обратно.
– Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности. В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать до 597 единиц техники: в частности, в Волгоградской области предприятие готово вывести на трассы 224 спецмашины, – сообщили в ведомстве. – Количество дорожной техники будет регулироваться согласно обстановке на дорогах.
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