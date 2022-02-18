Водителей Волгоградской области просят не покидать регион в выходные









Автомобилистов Волгоградской области просят воздержаться от поездок за пределы региона на выходных. По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в предстоящие дни на трассах ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Упрдор Москва – Волгоград, такая же неблагоприятная погода прогнозируется в соседних с Волгоградской областью регионах – Ростовском и Тамбовском. В Воронежской области и вовсе ожидается ураган – порывы ветра могут достигать 20 м/с. В течение суток будут заметны колебания температуры от минусовых до плюсовых отметок и обратно.